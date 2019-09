Rastlinnému mäsu sa darí. Impossible Whopper príde aj na Slovensko

Fast foody sa otvárajú vegetariánom.

24. sep 2019 o 11:32 Tatiana Kapitánová

BRATISLAVA. Fast foodom zavoňali rastlinné alternatívy mäsa. V snahe prilákať do svojich reštaurácií vegetariánov sa spájajú so spoločnosťami Beyond Meat a Impossible Foods.

Svetové reťazce ako KFC, Burger King a Subway v Severnej Amerike testujú, ako budú ich vlajkové lode chutiť v rastlinnej podobe. Čoskoro sa dostanú aj na Slovensko.

Vraj na nerozoznanie

Burger King si z dvojice producentov rastlinnej náhrady mäsa vybral Impossible Foods. V apríli v šesťdesiatich amerických reštauráciách uviedol Impossible Whopper.

„Moji kolegovia, ktorí poznajú Whopper zvnútra i zvonka, vyskúšali obidva a mali problém určiť, ktorý je ktorý,“ povedal pre The New York Times marketingový riaditeľ siete Fernando Machado.

Burger z „falošného“ mäsa stojí zákazníkov o dolár viac a je na ňom stále majonéza, nie je vhodný pre vegánov.