Parkovacia politika štartuje. Ako sa jej môžu prispôsobiť Mimobratislavčania?

Ideálne je prihlásiť sa na trvalý pobyt.

24. sep 2019 o 17:57 Martin Lindák

Po tom, ako bratislavskí mestskí poslanci schválili novú parkovaciu politiku, presúva sa ladenie jej detailov na mestské časti. Ako prvá systém pilotne otestuje Petržalka. V novembri ho nasadí v časti Dvory a postupne ho bude rozširovať.

O dva až tri roky by mala byť parkovacia politika rozšírená na väčšine územia Bratislavy. Pre obyvateľov mesta je novinkou a sčasti aj komplikáciou. Ešte väčší problém je to pre ľudí, ktorí v hlavnom meste žijú a pracujú, no nie sú tam prihlásení na trvalý pobyt.

Podľa schválenej parkovacej politiky budú musieť za parkovanie platiť podstatne viac ako bratislavskí rezidenti. Počíta sa s poplatkom od 50 centov až do dvoch eur za hodinu podľa toho, v ktorej mestskej časti by parkovali.

Teoreticky si cezpoľní motoristi môžu tiež prenajať parkovacie miesto na súkromnom parkovisku alebo v garáži. Prípadne nechať vozidlo na záchytnom parkovisku (mesto ich chce do roku 2021 otvoriť minimálne dvanásť). Najvýhodnejšou možnosťou je vlastná rezidentská parkovacia karta. Cesta k nej vedie cez prihlásenie sa na trvalý pobyt.