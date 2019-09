Šéf Datartu a Hej.sk: Garážové e-shopy do dvoch rokov zmiznú

Vladimír Sušil o budúcnosti predaja elektra.

26. sep 2019 o 9:40 Tatiana Kapitánová

Datart pred nedávnom otvoril v bratislavskom obchodnom centre Polus vynovenú predajňu. Zvolil si rovnaký deň ako Lidl, ktorý v Poluse nahradil Carrefour.

Sieť elektropredajní Datart pred dvomi rokmi kúpila spoločnosť Elektrosped, ktorá na Slovensku vlastní značku Hej.sk. O integrácii a ďalších plánoch sa Profit zhovára s obchodným riaditeľom firmy Vladimírom Sušilom.

V nákupnom centre Polus ste otvárali zrekonštruovanú predajňu v rovnaký deň ako Lidl. Bolo vašim zámerom využiť, že diskont pritiahne veľa ľudí?

Prišlo ich menej, ako sme očakávali. Spôsobilo to počasie a kolaps dopravy v Bratislave. Ľudia cestovali do Polusu dve-tri hodiny. Ukázalo sa, že pondelok nie je úplne najvhodnejší deň na otváranie predajne.

Takže cieľom bolo otvoriť naraz s Lidlom.

Áno, chceli sme sa im časovo prispôsobiť a otvoriť v rovnakú hodinu, ale Lidl napokon otvoril podľa vlastných pravidiel o siedmej a my o 9.09, lebo to bolo 9. 9. Budeme však robiť ešte jedno otvorenie. Centrum sa rekonštruuje, zatiaľ je to stavenisko. Keď sa dokončí druhá fáza, urobíme otvorenie predajne vo veľkom štýle.

S Lidlom sa do Polusu po dvoch rokoch vrátil supermarket. Očakávate, že sa to prejaví aj na raste predajne Datartu?

Naša predajňa v Poluse funguje dvanásť rokov a aj keď spĺňala naše plány, robila menšie čísla než rovnaká predajňa v Košiciach. Spojenie s Lidlom je však to najlepšie, čo si môžeme v rámci obchodného centra želať. Lidl je asi najväčší ťahák. Za posledných 15 rokov urobili kus práce v marketingu a práce so zákazníkom. Veríme, že značka tlačí značku.

Datart ste kúpili pred dvoma rokmi. Ako ste odvtedy pokročili?

Prešli sme s Datartom a Hej.sk na jeden informačný systém, zintegrovali sme weby, spojili sme logistiku. Keď sme pred štyrmi rokmi otvárali logistické centrum v Senci, bolo koncipované na to, že sa budeme rozširovať.

Prečo ste sa rozhodli kúpiť Datart?

Spojili sme dva silné subjekty. Je to dôležité kvôli trhovej sile. Potrebujeme silnú značku, aby sme zoskupovali zákazníkov. Sme tiež dovozcovia elektroniky a potrebujeme miesto, kde ju zákazníkom môžeme ponúknuť.

Koľko to stálo?