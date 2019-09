Nový iPhone je lacnejší ako vlani: Prečo Apple zmenil stratégiu

Firma vie, že iPhone už nie je tým, čím kedysi.

13. sep 2019 o 13:41 Jozef Andacký

Dlhé roky Apple pri iPhonoch dodržiaval striktnú cenovú politiku. Uvádzacia cena nového modelu bola vždy vyššia (alebo aspoň rovnaká) než pri jeho predchodcovi.

Napríklad iPhone 8 uvedený v septembri 2017 prišiel s oficiálnou cenovkou o päťdesiat dolárov vyššou než rok predtým iPhone 7.

Bolo to logické. Nový model mal vždy niečo navyše – lepší procesor a displej, viac pamäte a ďalšie novinky. Na druhej strane, výroba technológií sa zlacňuje, čo niektorí konkurenti Applu premietali aj do relatívne nižších úvodných cien noviniek.

Teraz jablčkári svoje "železné pravidlo" porušili. Nový iPhone 11 je na štarte lacnejší než lanský iPhone XR. Manažéri americkej firmy na to počas uvádzacej prezentácie veľmi neupozorňovali, no niektorí analytici to označili za "najväčšiu správu" applovského eventu. Jej vysvetlenie nie je až také zložité.

Na Slovensku menej, ale predsa

Ešte raz a konkrétne. Variant iPhonu 11 so 64-gigabajtovou pamäťou ocenil Apple na 699 amerických dolárov. Rok predtým poslal 64-gigový iPhone XR do boja s cenovkou 749 dolárov.

Na prvý pohľad to nie je veľa, ide o pokles o 6,7 percenta. Pre fanúšikov konkurenčných Androidov, ktorí sú zvyknutí na podstatne výraznejší prepad cien modelov, je to možno skoro až urážka. Ale pre applistov ide o zaujímavý vývoj udalostí.