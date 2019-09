Zbúrajú budovu Istropolisu? Podľa majiteľa je vo veľmi zlom stave

Developer predstavil architekta.

11. sep 2019 o 10:00 Tomáš Vašuta

Aká bude budúcnosť komplexu Istropolis na Trnavskom mýte? Bude kultúrne centrum zbúrané, alebo len rekonštruované? Developer projektu Immocap Group poodhaľuje ďalšie detaily z pripravovaného projektu.

Jeho cieľom má byť premena budovy aj jej okolia. O to sa má postarať medzinárodné architektonické štúdio KCAP, ktoré sa stalo víťazom medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorú developer zorganizoval.

32 súťažiacich

Do prvého kola súťaže bolo oslovených 32 slovenských a európskych ateliérov. Do druhého kola postúpila sedmička najúspešnejších návrhov. Developer hovorí o tom, že hľadal „invenčné urbanistické riešenie so zreteľom na regeneráciu kultúrno-spoločenskej funkcie a na revitalizáciu verejného priestoru, ktorého potenciál je v súčasnosti zanedbaný“.

Najviac ho pritom oslovil prístup Holanďanov. „KCAP patrí k absolútnej špičke urbanizmu a architektúry v Európe, no pre nás bol podstatný najmä ich spôsob uvažovania o mestskom priestore a výzvach tejto dôležitej lokality Trnavského mýta,“ hovorí Martin Šramko, riaditeľ spoločnosti Immocap.

„Súťaž bola náročná nielen pre veľkú konkurenciu ateliérov vysokého kalibru, ale aj pre komplikovanú povahu územia a množstvo obmedzení s tým spojených,“ konštatuje Jeroen Dirckx, Partner v KCAP.

Ten poukázal na to, že podklady a riešenie priestoru vyplývalo z dlhšieho času príprav. „Samotné súťažné zadanie obsahovalo detailnú historickú analýzu priestoru, strategickú víziu budúceho projektu a súčasťou prípravného procesu boli aj podnetné pracovné workshopy s možnosťou bližšieho zoznámenia sa s komplexom Domu odborov a jeho okolím,“ uvádza.

Zbúrajú, nezbúrajú?