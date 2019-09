EÚ sa už tvrdého brexitu bojí menej. Biznis má strach z novej byrokracie

Analytik Martin Reguli o dosahoch odchodu Británie z Únie.

9. sep 2019 o 23:33 Martin Lindák

Od referenda o brexite uplynuli tri roky a stále nie je jasné, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z Európskej únie. Nateraz to vyzerá na brexit bez dohody, ale v hre je aj zákon, ktorý ho zakazuje. No a na ostrovoch sa čoraz viac hovorí aj o predčasných voľbách.

Ako to dopadne a najmä aký vplyv bude mať brexit na slovenskú ekonomiku, firmy i bežných ľudí, o tom sa Profit rozprával s analytikom Nadácie F. A. Hayeka Martinom Regulim.

Brexit komentujete od začiatku. Čo vás od referenda najviac prekvapilo?

Očakával som stabilnejšiu politickú scénu v Spojenom kráľovstve. Rovnako ma prekvapili zlyhania vlády Theresy Mayovej a rozpory v Snemovni reprezentantov. Najviac ma však prekvapila polarizácia spoločnosti. Aj po troch rokoch sa stále delí na podporovateľov a odporcov brexitu. Delenie už nie je založené na sympatiách k pravici či lavici. Takisto politické strany sa vymedzujú len na základe postoja k brexitu.

Aká je podľa vás šanca, že Spojené kráľovstvo z EÚ vystúpi s dohodou?

Veľmi nízka. Európska únia dlhodobo tvrdí, že inú dohodu, ako dala Therese Mayovej, už nedá. Problém je, že dohoda trikrát neprešla v britskej snemovni a myslím si, že šanca na jej schválenie je naďalej nulová.

Európska únia mala spočiatku z tvrdého brexitu strach. Už ju prešiel?

EÚ sa už v posledných mesiacoch na tvrdý brexit pripravuje. Vyzerá to tak, že averzia voči brexitu sa znižuje, teda že už ho EÚ berie ako fakt. Myslím si, že určite bude chcieť prechodné obdobie, ktoré následky zmierni.

Čo by brexit bez dohody znamenal pre britskú ekonomiku?

Znamenal by veľké ťažkosti pre sektory, ktoré sú závislé od pohybu tovarov cez hranice. Myslím si, že v takomto prípade budú potrebné ad hoc dohody, napríklad o obchodovaní potravín či lekárskych pomôcok alebo liekov. Bez nich by to bol aj pre bežných ľudí veľký problém.