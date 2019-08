Americké vytriezvenie: Ako sa zmení život, keď vašu fabriku kúpia Číňania

Dokument American Factory je dielom produkčnej spoločnosti bývalého prezidenta Baracka Obamu.

30. aug 2019 o 14:37 Jozef Tvardzík

DAYTON, BRATISLAVA. Šéf čínskej spoločnosti Fuayo Cao Dewang, ktorá vyrába autosklá, sa prechádza zamyslene po obrovskej továrni v meste Dayton v americkom štáte Ohio. Investoval do nej od roku 2014 stovky miliónov dolárov.

Jeden z manažérov mu pri obchôdzke hrdo ukazuje oddelenie, kde predtým pracovalo niekoľko zamestnancov pri páse. Dnes tam nie je ani jeden.

Čínska spoločnosť ich v pilotnej fáze nahradila obrovskými robotickými rukami, ktoré nepotrebujú dovolenku, obednú pauzu, nepotrebujú plat a nemajú potrebu zakladať odbory.

"Dúfame, že v júli alebo auguste tu zrušíme štyri pracovné miesta," hovorí manažér a dodáva: "Sú príliš pomalí."

https://www.youtube.com/embed/m36QeKOJ2Fc

Príbeh strednej triedy

Scéna je súčasťou dokumentu American Factory (Americká fabrika), ktorý pred niekoľkými dňami zverejnila streamovacia služba Netflix v spolupráci s produkčnou spoločnosťou Higher Ground.

Tú vlani založil bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle.

Je depresívnou sondou do severovýchodného regiónu USA prezývaného aj Rust Belt (Hrdzavý pás), ktorý svoj blahobyt založil na pilieroch oceliarstva a automobilového priemyslu.

Po finančnej kríze a naliatych miliardách dolárov do záchrany od americkej vlády dodnes bojuje. O vlastné prežitie a hlavne o hrdosť.

Práve túto časť deprimovanej Ameriky si vybral americký prezident Donald Trump ako svoju baštu pred voľbami v roku 2016. Zacielil sa na typickú strednú triedu bez vyššieho vzdelania, ktorej globalizácia a "zlá Wall Street" vzala dôstojnosť, istoty a obrala ju o americký sen.

Barack Obama s manželkou Michelle. (zdroj: TASR/AP)

Všetko sa začalo fabrikou GM

Za dokumentom stojí skúsený režisérsky pár Steven Bognar a Julia Reichertová, ktorí natočili dokument The Last Truck: Closing of a GM Plant (aktuálne je k dispozícii na HBO Go) o posledných dňoch decembra roku 2008, ktoré viedli k zatvoreniu fabriky General Motors (GM) v Daytone v štáte Ohio.