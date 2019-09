Parkovacie miesta na sex za peniaze? Berlín rieši, čo s prostitúciou

Mesto chce upokojiť obyvateľov.

3. sep 2019 o 17:02 Martin Lindák

V nemeckom Berlíne predstavili riešenie, ktoré by malo čiastočne vyhnať prostitúciu z ulíc mesta, najmä zo známeho bulváru Kurfürstenstrasse. O problémoch s prostitúciou sa hovorí dlhodobo, berlínska radnica si s ním však dosiaľ nevedela poradiť.

Zákaz prostitúcie by nepomohol, keďže by sa aj tak vykonávala ilegálne. Mesto preto najnovšie plánuje využiť bývalé letisko Tempelhof na stavbu parkovacích boxov, kde by tieto sa „služby“ poskytovali.

Boxy by mali byť vybavené potrebnými bezpečnostnými prvkami, aby sa predišlo fyzickým útokom. Zároveň by to bolo pre obe strany „biznisu“ pohodlnejšie.

Ilustračná foto. (zdroj: TASR/AP)

Celosvetovo toto riešenie prvýkrát vyskúšali v holandskom Utrechte v 80. rokoch minulého storočia. V Nemecku ho najprv použili v Kolíne nad Rýnom (v roku 2001), neskôr aj v Bonne, Essene a Dortmunde.