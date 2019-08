Top šéfovia biznisu sa tvária, že menia zmysel podnikania: Nejde o zisk

Naznačujú ústupky verejnosti.

21. aug 2019 o 14:19 Jozef Tvardzík

Nemali by sme maximalizovať zisky za každú cenu, aby boli spokojní len akcionári. Mali by sme sa viac sústrediť na svojich zamestnancov a hodnoty, ktoré môžeme ponúknuť zákazníkom, mali by sme férovo zaobchádzať s dodávateľmi a podporovať komunity v miestach, kde pôsobíme.

Ak sa vám zdá, že ide o manifest ľavicových aktivistov, ste na omyle.

Autormi vyhlásenia sú šéfovia dvoch stoviek najväčších amerických korporácií, ktorí sa od roku 1997 združujú v organizácii Biznisový okrúhly stôl (Business Roundtable).

Sú medzi nimi šéfovia spoločností ako JP Morgan Chase, American Airlines, Apple či Boeing.

Siláckymi tvrdeniami chcú verejnosť uistiť, že sa budú snažiť predefinovať základnú mantru kapitalizmu a zároveň má ísť o spôsob, ako zmeniť doterajšie vnímanie podnikania, ktorého primárnou úlohou je zisk.