Majú ľudia pred krízou šetriť? Paradoxne to môže uškodiť

Makroekonóm Michal Lehuta o spomalení hospodárskeho rastu i o kríze.

16. aug 2019 o 18:43 Martin Lindák

Hospodársky rast Slovenska sa v druhom štvrťroku výrazne spomalil, takéto prudké spomalenie zaskočilo aj analytikov.

Dobrá nálada sa nešíri ani z veľkých svetových ekonomík - Nemecko je už takmer v recesii, v USA zaznamenali nižší výnos na dlhodobých dlhopisoch ako na krátkodobých, čo sa všeobecne považuje za znak prichádzajúcej krízy.

Naozaj prichádza ďalšia svetová kríza? Makroekonóm VÚB Michal Lehuta vysvetľuje, že signály nie sú také jednoznačné, ako sa tvrdí, ale dodáva, že kríza určite príde.

V rozhovore sa dočítate: Prečo sa prepadla slovenská ekonomika

Že radosť v okolitých krajinách nemusí trvať dlho

Aké výhliadky má priemysel a prečo sa nedarí automobilkám

Odkiaľ príde kríza a prečo jeden signál z USA na jej predpoveď nestačí

Ako Trumpovi uniká, že ide sám proti sebe

Prečo by Slováci príliš šetriť nemali a ako by sa mal zachovať štát

Medziročný rast slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku sa výrazne spomalil z 3,7 na 1,9 percenta HDP v prvom štvrťroku. Analytici takýto prudký prepad neočakávali. Čo sa stalo?

Takýto slabý rast prekvapil každého. Je za ním viacero faktorov. Prvým sú čisté vývozy, čiže rozdiel medzi exportom a importom. Prebytok zahraničného obchodu s tovarmi klesol v druhom štvrťroku medziročne o tri štvrtiny. Je to odzrkadlením klesajúceho dopytu v dôsledku chladnúceho svetového obchodu.

Aké sú ďalšie príčiny spomalenia?

Ďalším faktorom bola priemyselná produkcia, v júni klesla pomerne výrazne. A rovnako to vo štvrtok potvrdili aj priemyselné objednávky za jún. V princípe však bola len otázka času, kedy sa zhruba rok trvajúce problémy v Nemecku prelejú aj na Slovensko.

Dokedy sa Slovensku darilo odolávať nepriaznivým trendom zo zahraničia?

Do apríla až mája bolo vidieť, že slovenská ekonomika je stále odolná proti týmto signálom. Nemecko je však najväčším obchodným partnerom Slovenska, čiže to preliatie muselo skôr či neskôr nastať. A to sa netýka len automobiliek, ale aj strojárstva či hutníctva.

Sú ešte ďalšie faktory, ktoré prispeli k oslabeniu rastu?