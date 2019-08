Mäso v nemilosti: Nemci uvažujú kvôli klíme o dani z hriechu

V súčasnosti má Nemecko na mäso znížené DPH, podobne ako Slovensko. Výnimku chcú zmeniť.

16. aug 2019 o 15:52 Jozef Tvardzík

BRATISLAVA, BERLÍN. Mäso by mohol postretnúť podobný osud ako cigarety, alkohol či cukor. Môže sa stať “nechcenou” komoditou, ktorú považujeme za spoločensky nebezpečnú, preto si za ňu musíme priplatiť.

V Nemecku vláda uvažuje nad zvýšením DPH na mäso zo siedmich na 19 percent. Hovorí sa o akejsi “dani z hriechu”. V Rakúsku sa zasa uvažuje o DPH vo výške 20 percent, kým teraz Rakúšania za mäso platia len desaťpercentnú daň.

Téma extra daní na mäso už bola v minulosti diskutovaná v parlamentoch Dánska, Švédska či dokonca Číny, ktorá pred troma rokmi znížila maximálnu odporúčanú spotrebu mäsa o 45 percent.

Z mäsa sa tak nenápadne stáva často skloňovaná téma, ktorá pozvoľne strieda debatu o škodlivosti plastových slamiek či príborov.

Aký je vplyv mäsa na klímu

Do konzumácie mäsa sa najnovšie obula OSN, ktorá vydala novú klimatickú správu, v ktorej odporúča, ako by sme mali žiť v dobe globálneho otepľovania: chrániť lesy, obnovovať rašeliniská, podporovať agrolesníctvo, menej plytvať jedlom, no zároveň by sme mali jesť menej mäsa.