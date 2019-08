Na východe kreslia novú dedinu. Má pripomínať prímorské stredisko

Na Šírave veria, že môžu lákať turistov.

26. aug 2019 o 8:00 Tomáš Vašuta

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA. Keď sa podnikateľov z okolia Zemplínskej Šíravy opýtate, ako sa im podniká, nikto nehovorí v superlatívoch. Zlaté časy východniarskeho mora sú dávno zabudnuté a miestni sa naučili brať príležitosti akosi pragmaticky.

Veľa vhodných príležitostí totiž nie je a zainteresovaní veria, že práve vodná nádrž môže byť súčasťou „svetlých zajtrajškov“.

„Šírava mala potenciál a má ho aj do budúcnosti. A my ho chceme využiť,“ presviedča starostka obce Klokočov Monika Hudáčková. Pomôcť by tomu mali aj nové projekty.

Spomínanie na včerajšok

Na pochopenie aktuálnej situácie je potrebné vrátiť sa takmer štyri desaťročia dozadu. Práve začiatok osemdesiatych rokov minulého storočia môžeme označiť za vrchol zlatého veku cestovného ruchu na Zemplínskej Šírave.

V tomto období sú strediská v okolí priehrady zaradené do prvej kvalitatívnej kategórie. Inak povedané, súdruhovia usúdili, že sú vhodné pre vítanie zahraničnej klientely. Rozvoj cestovného ruchu bol v lokalite viac-menej živelný.