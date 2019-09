Socializmus si získava podporu mladých aj vďaka klimatickej kríze

Rastie sila ekosocialistov.

11. sep 2019 o 11:31 Jozef Tvardzík

Svet sa otepľuje alarmujúcim tempom a jediná nádej na odvrátenie nastávajúcej ekologickej katastrofy je opustiť kapitalizmus.

Ide o často skloňované tvrdenie okrajovej skupiny takzvaných ekosocialistov. Ich vplyv rastie v USA a západnej Európe - predovšetkým v Španielsku, Nemecku či Veľkej Británii, kde je šéf labouristickej strany Jeremy Corbyn otvoreným zástancom ekosocialistického prístupu k zmene klímy.

Popri ekologických problémoch ekosocialisti zdôrazňujú, že v spoločnosti narastá príjmová nerovnosť, mladí majú čoraz ťažší štart do života a spoločenská moc sa koncentruje v rukách nadnárodných korporácií, ktoré podľa nich bránia riešeniam globálnej ekologickej katastrofy.

Objavujú sa medzi nimi bláznivé reštriktívne nápady - zákaz lietania, extra zdanenie leteckých spoločností či dokonca zákaz chovu psov, pretože znečisťujú parky a sú záťažou pre životné prostredie.

Kapitalizmus by sa mal podľa ekosocialistov nahradiť novým ekonomickým systémom, ktorý by mal primárne riešiť klimatickú krízu - a to aj za cenu obmedzenia voľného trhu.

Čo im prekáža